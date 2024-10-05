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“Müzakereler, kaldığı yerden yeniden başlamalı”

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“Müzakereler, kaldığı yerden yeniden başlamalı”
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Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki günkü açıklamasında, üçlü görüşmenin olumlu etkilerini canlı tutmaya çalıştığını belirtti.

Hristodulidis önceki günkü açıklamasında; “Görüşme tek bir amaçla, müzakerelerin yeniden başlaması umutlarının olup olmadığının görülmesi amacıyla yapılır. Genel Sekreterin girişiminin çok önemli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Müzakerelerin, uzlaşılmış çerçeve temelinde ve Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için koşulların oluşturulması amacıyla bir görüşme gerçekleştirilmesini kendisinin uzun zamandan beridir arzuladığını” iddia eden Hristodulidis,

“bekleyip göreceğiz, görüşme için hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

Gazete ayrıca, Hristodulidis’in Pazartesi günü Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdığını da aktardı.

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