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''Müzakereler, kaldığı yerden devam etmeli"

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşen AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine yönelik önerilerini sundu

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''Müzakereler, kaldığı yerden devam etmeli"
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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Atina’ya yaptığı ziyaret çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Stefanu’nun görüşmede, AKEL’in Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesine yönelik önerilerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Stefanu, görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Miçotakis ile görüşmesinin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi bir yola girdiği oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiğine işaret etti.

Stefanu, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki iyiye gidişin, Kıbrıs sorunu sürecinde de olumlu katkısı olacağına inandığını belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında yapılan gayrı resmi üçlü görüşmenin ertesinde Kıbrıs sorununda bir hareketlilik yaşandığını kaydeden Stefanu, AKEL olarak müzakere müktesebatının korunması kaydıyla, Guterres Çerçevesi zemininde diyalogun yeniden başlaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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