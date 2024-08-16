“Müzakere masasına dönmeye hazırım”

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde müzakere masasına “yarın bile olsa” dönmeye hazır olduğu iddiasını yineledi

Rum basını, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 2. bölümünün 50’nci yılı sebebiyle Rum Yönetimi Başkanı NikosHristodulidis, Hükümet Sözcüsü KonstantinosLetimbiotis ve bazı siyasi partilerin açıklamalarına yer verdi.

Politis gazetesi, “Başkan Yarın Bile Olsa Müzakere Masasına Gelmeye Hazır Olduğunu Açıkladı” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in önceki gün yayımladığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun, üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve, müzakere kazanımları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu ve çözümden sonra da üyesi olmaya devam edeceği AB ilkeleri temelinde bir çözüme kavuşabilmesi adına, yarın dahi olsa, müzakere masasına gelmeye hazır olduğunu” söylediğini aktardı.

“Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde karşılaşılan zorlukların, tüm AB vatandaşlarının temel özgürlüklerini ve çıkarlarını garanti altında alan AB normları temelinde çözülebileceğini” iddia eden Hristodulidis, bu hedeflere ulaşılabilmesi için içte birlik olunması gerektiğini vurguladı.

Hristodulidis ayrıca; “Yarım yüzyıl sonrasında, Kıbrıs’ta işlenen suçu, devam eden işgali kınıyoruz ve unutmuyoruz” şeklinde konuştu.

PARTİLERİN MESAJLARI

Gazete haberinin devamında, Rum siyasi partilerinin de önceki gün yayımladıkları mesajlarda kendi görüşlerini dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada; “üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve temelinde bir çözüm bulunması ve bu yönde çıkmazın aşılması için gösterilecek her türlü çabanın desteklendiği” belirtilirken “BM, AB ve uluslararası toplumdan, vatanın yeniden özgürleşmesi ve birleşmesi, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı gösterilmesinden başka bir şey istemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AKEL’den yapılan açıklamada ise, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, 2017 yılında CransMontana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi ve Garantörlük anlaşması ile her türlü müdahale hakkını ortadan kaldıran çözümün uygulanması mekanizması temelinde yeniden başlamasını destekledikleri vurgulandı.

Açıklamada, “darbe ihanetini suiistimal eden ve ABD-NATO’dan onay alan Türkiye’nin Cenevre Konferansı’nı çıkmaza sürüklediği, böylelikle harekatın ikinci kısmını başlatarak Kıbrıs’ın yüzde 37’sini işgal ettiği” iddia edildi.

DİKO partisinin açıklamasında ise, “Kıbrıs halkının iki devletli çözümü, iki devletin konfederasyonunu ve işgali yasallaştıracak hiçbir çözümü hiçbir zaman kabul etmeyeceği” belirtildi.

