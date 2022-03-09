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Müteahhitlik şirketinden 600 bin Euro çalındı

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Müteahhitlik şirketinden 600 bin Euro çalındı

Limasol’a bağlı Amathunda bölgesinde bulunan bir müteahhitlik şirketine giren hırsızların, ofiste bulunan ve içinde 600 bin Euro nakit para olan kasayı çaldıkları haber verildi.

Soygunun dün sabah fark edildiğini ve yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızların alarm sistemiyle dıştaki alarm sirenini devre dışı bırakıp, kapalı devre kamera sisteminin kayıt cihazını çıkardığını yazan Alithia, hırsızların daha sonra ofise girip ankastre kasayı yerinden çıkardıklarını ve beraberlerinde götürdüklerini ekledi.

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