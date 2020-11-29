“Mülk talepleri AİHM’e havale edilmeli”

Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, Rumların mülk taleplerinin TMK’dan alınıp yeniden AİHM’e havale edilmesini istedi

Güney’de yayımlanan Alithia Gazetesi “Erdoğan’ın İlanlarına Karşın Ankara, Maraşlıların Mülkiyet Haklarını Reddediyor… Avukat Ahilleas Dimitriadis’in Avrupa Konseyi’ne Vurguları” başlıklı haberinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuran Rumların avukatı olarak lanse ettiği Ahilleas Dimitriadis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş kökenlilere yaptığı davete karşın Türkiye’nin “mülklerini iade etmeyi istikrarla reddettiğini” öne sürdüğünü yazdı.

Habere göre Dimitriadis aralık ayındaki toplantısı öncesinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği mektupta, Erdoğan’ın 15 Kasım’da kapalı Maraş’ı ziyareti sırasında, daha önce başvuru yapmış olanlar da dahil Maraş kökenli Rumları, mallarına dönmeye davet etmesinin ilgi çekici olmakla birlikte, Avrupa Konseyi önünde davalı olan bu ülkenin tezlerine aykırı bir şey olduğunu savundu.

“Ankara başvuru sahiplerine iade etmeyi istikrarla reddediyor. Ankara, başvuru sahiplerinin gerek Maraş’ta gerek Kıbrıs’ın işgal altındaki diğer yerlerinde mülkiyet hakkını iade etmede, alınması gereken bireysel önlemler açısından başarısız olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından hükmedilen tazminatları ödemede başarısızlığı devam ediyor” diyen Dimitriadis Ankara’nın Sözleşme maddelerine uymaması nedeniyle konunun yeniden AİHM’e havale edilmesini” talep etti.

