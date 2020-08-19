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Muhtar ve akrabası hırsızlıktan tutuklandı

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Muhtar ve akrabası hırsızlıktan tutuklandı
Limasol’da köy muhtarı ile akrabasının önceki gün, hırsızlıktan tutuklandığı bildirildi.
Alithia gazetesi, 52 yaşındaki bir şahsın pazar günü, 51 yaşındaki muhtar ile 53 yaşındaki akrabasının, kendisine ait binaya girerek masa ve sandalyelerle değeri henüz belirlenemeyen bazı eşyalar çaldıklarına dair polise şikayetçi olduğunu yazdı.
Gazete, muhtar ve akrabasının hırsızlığı Mart ve Nisan aylarında yaptığını ve çaldıkları nesneleri internette satışa çıkardıklarını belirtti.
Haberde, şahısların Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde üçer günlük tutukluluk emri verildiği kaydedildi.
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