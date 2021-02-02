Mitsotakis, Güney Kıbrıs'a gelecek

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri ile telefon görüşmesi yaptı ve Güney Kıbrıs'a gelmesi konusunda görüş birliğine vardı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in, BM genel sekreteri tarafından Mart ayı başlarında düzenlenecek olan beşli gayri resmi toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile istişarelerde bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Anastasiades ve Mitsotakis dün Kıbrıs sorununu bir telefon görüşmesinde tartıştılar.

Rum hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos'a göre görüşmede iki lider "ilkeli konularda ortak zemin ve Kıbrıs sorununun çözümü için istenen temeli buldular."

Koushos, Yunanistan başbakanının provokasyonları ortaklaşa ele almak üzere “Kıbrıs ile Yunanistan arasında daha iyi koordinasyon için” önümüzdeki günlerde Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Adanın iki toplum liderinin yanı sıra garantör Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin katılacağı beşli zirvenin Mart ayında yapılması bekleniyor ancak pandeminin yol açtığı sorunlar nedeniyle yer konusunda kesin bir karar alınmadı. Başlangıçta zirvenin New York'taki Greentree'de yapılacağı duyurulmuş olmasına rağmen, raporlar, oradaki vakalardaki artış nedeniyle BM'nin de bir Avrupa lokasyonu düşündüğünü söyledi.

