Mitçotakis'ten iki toplumlu iki kesimli federasyon vurgusu

Güney Kıbrıs’a resmi ziyaretini sürdüren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki görüşmede Mitçotakis, BM Güvenlik Konseyi’nin yakın geçmişteki 2561 sayılı kararının, Kıbrıs’ta kalıcı tek çözüm olarak iki toplumlu iki kesimli federasyonu öngördüğünün altını çizdi

Güney Kıbrıs’a resmi ziyaretini sürdüren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre, Yunanistan Başbakanı Kirakos Miçotakis, bugün Güney Kıbrıs’a ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenlendi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis açıklamasında, Miçotakis’le Kıbrıs sorununu ve gayriresmî beşli konferans konularını görüştüklerini belirtirken, BM Genel Sekreteri tarafından yapılacağı öngörülen gayriresmî beşli konferansa katılacaklarını yineledi.

Anastasiadis, arzu edilen çözüm temeline ilişkin görüşlerinin net olduğunu, BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB normları çerçevesinde, “çağ dışı kalmış garantörlük sistemi” ile Türk askerinin adadaki varlığını sona erdirecek ve “dönüşümden sonra oluşacak yeni oluşumun fonksiyonelliğini” sağlayacak bir çözüm arzu ettiklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında yapıcı bir diyaloğun gerçekleşebilmesi için iyi bir ortamın olması gerektiğini kaydeden Anastasiadis, “tehdit koşulları altında yapıcı bir diyalog beklenemeyeceğini” söyledi.

Anastasiadis, uygun ortamın sağlanabilmesi için Türkiye’nin katkısının gerekli olduğunu da iddia ederek, AB’nin de Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına daha etkin katılımını ve dayanışmasını beklediklerinin altını çizdi.

Miçotakis’in kendisine, Yunanistan ile Türkiye arasındaki müzakereler hakkında geniş bilgi aktardığını da ifade eden Anastasiadis, bölge ülkelerinden yetkililerin katılacağı bölgesel bir toplantıdan bahsederek, daha fazla ayrıntı vermek istemediğini dile getirdi.

MİÇOTAKİS

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise açıklamasında özetle, Güney Kıbrıs’la sürekli istişare halinde olduklarını ifade ederek, “Türk işgalinin sona ermesi ve Kıbrıs sorununa kalıcı ve fonksiyonel ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasının Yunanistan’ın değişmez politikası olduğunu” belirtti.

Miçotakis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs olarak BM kararlarına bağlı kalmayı sürdürdüklerini belirterek, BM Güvenlik Konseyi’nin yakın geçmişteki 2561 sayılı kararının, Kıbrıs’ta kalıcı tek çözüm olarak iki toplumlu iki kesimli federasyonu öngördüğünü ifade etti.