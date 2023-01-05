Miçotakis’ten Anastasiadis’e veda yemeği

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina’da Rum lider Anastasiadis ve eşine veda yemeği verdi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanlık koltuğunu bırakmaya hazırlanan Nikos Anastasiadis’e veda yemeği verdi.

Atina’da önceki gün Miçotakis ve eşinin Anastasiadis ve eşine verdiği veda yemeğin Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrar bacakları olduğu” öne sürüldü.

Yunan Başbakanı 10 yıldır gerek ikili gerekse AB düzeyinde yaptığı işbirliği nedeniyle Anastasiadis’e teşekkür etti ve Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir çözüm bulunması çabalarına desteğini yineledi.

