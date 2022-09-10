Metsola “Tek Kıbrıs, tek, üniter, egemen Avrupa devleti olabilir”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola “Tek bir Kıbrıs olabilir. Tek, üniter, egemen Avrupa devleti. Bütün sakinleri Avrupa vatandaşı olacak BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca iki toplumlu iki kesimli federasyon” ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın Güney Kıbrıs’a günübirlik ziyaret ve bu çerçevede yaptığı görüşme ve konuşmalar Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşen, Rum meclisine hitap eden, Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile “Ledra Caddesi”ni gezen Metsola’nın İsmet Güney’in kızı Nilgün Güney’e Kıbrıs Bayrağı’nın verilmesi seremonisinde DİSİ Başkanı ve partinin başkan adayı Averof Neofitu’ya eşlik ettiğini yazdı.

Habere göre, Metsola, ziyaretinde, "Avrupa’nın her zaman Güney Kıbrıs’ın tarafında olacağı, Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa’nın tamamlanmış olmayacağı ve Güney Kıbrıs’ın, enerji terkibinin şekillendirilmesinde Avrupa’nın ana stratejik ortağı olabileceği” mesajlarını verdi.

Nikos Anastasiadis, Metsola ile görüşmelerinin ardından düzenledikleri basın toplantısında, adadaki fiili durumun kabul edilemez olduğu görüşünü tekrarlayarak “ülkeyi yeniden birleştirme çabalarını AB ve Avrupa Parlamentosu’na dayalı sürdürdüklerini söyledi. Kıbrıs sorunundaki çıkmazın Türk tarafının BM genel sekreter temsilcisi atanmasını ret, iki devlet çözümünde de ısrar etmesinden kaynaklandığını iddia etti. Enerji konusuna da değinen Anastasiadis “”Doğu Akdeniz kayda değer bir alternatif enerji güzergahı olabilir ve Kıbrıs buna kendi yöntemiyle katkıda bulunmaya hazırdır” dedi.

Metsola ise “Tek bir Kıbrıs olabilir. Tek, üniter, egemen Avrupa devleti. Bütün sakinleri Avrupa vatandaşı olacak BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca iki toplumlu iki kesimli federasyon” ifadesini kullandı. Şu anda bu yöndeki müzakerelere ivme kazandırılması gerektiği görüşünü de belirten Metsola şunları ekledi:

“ihtiyacımız olan güveni tesis etmektir ve AB tarafından ısrarla kınanan son faaliyetler doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasını tehlikeye sokuyor. Maraş çatışma noktası değil, iki toplumlu işbirliği örneği olmalı. Karşılıklı faydalı bir sonuç mümkündür ve AP bütün kaynaklarını hizmetinize sunmak için orada olacak”

Gazete, Roberta Metsola’nın Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmayı “Güven Yaratılmasından Söz etti… ‘Bir Üye Devletin Bölünmüşlüğü Avrupa Meselesidir’” başlığı altında aktardı.

Gazeteye göre, “AB’nin bir üye devletinin bölünmüşlüğü yalnız Kıbrıs sorunu değil, Avrupa’nın meselesidir ve AB buna top yükün cevap vermelidir” diyen Metsola özetle şunları ekledi:

“Barış için, BM planı himayesinde tek Kıbrıs’ın sağlanması için insanları yakınlaştırmak gerekir. Daha açık olayım, tek yol, egemen bir Avrupa devleti üzerinden, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon üzerinden ilerlememizdir. Kıbrıs’ın meydan okumaları Avrupa’nın da meydan okumalarıdır. Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa hiçbir zaman tamamlanmış olmayacak.

Maraş’ta olduğu gibi, fiili durumun bozulması, güven tesis edilmesi ve uygulanabilir çözüm bulunması çabalarını ciddi tehlikeye sokar. Güven yaratmalıyız. Herkesin karlı çıkacağı, toplumlar arasında güven yaratacak bir sonuç olabilir, olmalıdır. Bunun için AP’nin bütün kaynaklarının emrinize amade olduğuna inanıyorum.”

Gazete, fotoğraf destekli bir haberinde de Metsola’nın, Rum yönetimi başkanı adaylarından DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile de görüştüğünü, görüşme sırasında Neofitu’nun, Metsola’nın huzurunda, İsmet Güney’in kızı Nilgün Güney’e, babası tarafından çizilen ve 1960’ta düzenlenen yarışmayı kazanan bayrağı teslim ettiğini yazdı.

Alithia haberi “Averof ve Metsola’dan Sembolik Hareket… Kıbrıs Bayrağını İsmet Güney’in Kızına Teslim Etti” başlığıyla aktardı. Nilgün Güney’in, kendisine yapılan davet ve bayrağın verilmesi için teşekkür ettiği konuşmasında “babam burada olsaydı onur duyardı” dediğini belirtti.

Haravgi Roberta Metsola’nın, Rum meclisindeki konuşmasının ardından gazetecilerin, AP’nin Ukrayna saldırısından sonra Rusya’ya gösterdiği tavrın aynısını Türkiye’ye de gösterip göstermeyeceği sorusuna verdiği cevabı aktardı.

-“Maraş ve Mağusa kenti bir Avrupa sorunu olan Kıbrıs sorununun sembolüdür”

Habere göre AP’nin Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği görüşünde olduğunu ve defalarca kınadığını söyleyen Metsola, “Dolayısıyla, Maraş’ın derhal yasal sakinlerine iade edilmesini destekliyoruz. Maraş ve Mağusa kenti bir Avrupa sorunu olan Kıbrıs sorununun sembolüdür” dedi.

Metsola, Kıbrıs müzakereleri başlarsa, masada AB’den bir temsilci olup olmayacağı sorusuna, her zaman anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini savunduklarını belirterek, “Bu müzakerelerde BM temsilcileri dışında AB’den de temsilciler olması gerekir. AB’ye katılmak isteyen ülkeler, hatta, üyelik müzakereleri dondurulan Türkiye de Avrupa reçetelerini takip etmelidir ve Rusya’ya yaptırımlar herkes tarafından uygulanmalıdır” ifadesini kullandı.

Gazete, Metsola’nın ziyareti çerçevesinde Derinya’ya da gittiğini ve oradaki sözde “Maraş Kültür Merkezi”nde sözde “belediye başkanı” Simos Yoannu ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Metsola’dan yardım isteyen Yoannu, AP ve Metsola’nın yardımcı olabileceğine inandıkları bazı öneriler ortaya koyduğunu belirterek, “Kıbrıs’ın ve Maraş’ın büyük dostu olarak yardımcı olacaklarından eminim” dedi.

