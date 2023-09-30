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Metsola Güney Kıbrıs'a gelecek

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Metsola Güney Kıbrıs'a gelecek
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Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim törenleri için Güney Kıbrıs’a geleceğini yazdı.
Metsola’nın, Pazar günü Rum Başkanlık binasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini yazan gazete, Metsola’nın daha sonra “Kıbrıs Cumhuriyeti”’nin 63’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek resmi geçit törenine de katılacağını belirtti.
Habere göre geçit törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da katılacak.
 
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