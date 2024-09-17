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Metehan sınır kapısında atlar için ilaç tespit edildi

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Metehan sınır kapısında atlar için ilaç tespit edildi
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Rum gümrük makamlarının, Metehan (Ay Demet) sınır kapısında, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen araçta atlar için kullanılan ilaç tespit ettiği belirtildi.
Filelefteros gazetesi, gümrük memurlarının, araçta Yeşil Hat Tüzüğünü ihlal eden, yarış atlarında çeşitli tıbbi kullanımlar için tasarlanan, her biri 100 ml olan 118 şişe ilaç tespit ettiğini yazdı.
Habere göre araç sürücüsü, suçun mahkeme dışında çözümlenmesi amacıyla bin 500 euro para ödedi.  
 
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