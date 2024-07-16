banner913
banner932
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
15 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
33 0
 
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
21 0
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
68 0
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
70 0
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
27 0
Ayia Napa’da bıçaklama
Ayia Napa’da bıçaklama
51 0
banner1032

'Metamax' saadet zinciri meselesiyle ilgili olarak bir polis daha tutuklandı

banner1020

banner974
'Metamax' saadet zinciri meselesiyle ilgili olarak bir polis daha tutuklandı
banner971
Güney Kıbrıs’ta patlak veren “Metamax” saadet zinciri meselesiyle ilgili olarak 54 yaşındaki eski polisin ardından 63 yaşındaki bir emekli polisin de tutuklandığı kaydedildi.
Söz konusu meseleyle ilgili geçen cumartesi 54 yaşındaki eski polisin tutuklanmasının ardından, 63 yaşındaki emekli bir polisin de tutuklandığını ve bu kişilerin Metamax saadet zincirinin Güney Kıbrıs’taki liderleri olduğundan söz edildiğini yazan Politis, başka tutuklamalar da olmasının an meselesi olduğunu belirtti.
63 yaşındaki polisin, vatandaşları söz konusu platforma katılmaya ikna etmek için günde 3 bin Euro kazandığını söyleyerek reklam yaptığını kaydeden gazete, tutuklanan iki kişiyle ilgili olarak gerek Güney Kıbrıs’taki bankalarda gerekse yurt dışındaki elektronik bankalar ile kripto para borsalarında araştırmalar yapıldığını ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.