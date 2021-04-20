“Meneu” köyü yakınlarında aracı içinde öldürüldü

Larnaka’ya bağlı “Meneu” köyünde 37 yaşındaki bir şahsın dün akşam kendi aracı içerisinde ölü olarak bulunduğunu yazdı.

Fileleftheros dün akşam 21.00 sularında gelen bir ihbar sonucunda olay yerine giden Rum polisinin, söz konusu şahsı aracının içinde ateşli silahla öldürülmüş olarak bulduğunu yazdı.

Şahsın Rum polisince bilinen bir kişi olduğunu yazan gazete, olayla ilgili soruşturmanın sürdürdüğünü aktardı.

Gazete, şahsın aracıyla seyir halindeyken isabet eden kurşunlar sebebiyle öldüğünün düşünüldüğünü belirtti.