Menelau: Tehlikelerle dolu çok zor bir döneme girildi

Rum hükümeti ile Kıbrıs Türk liderliğinin, Kıbrıs’taki BM yetkilisi konusunda New York’tan mesaj beklediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs sorunu: New York’tan Mesaj Bekleniyor” başlıklı haberinde Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Menelau, “Alfa” kanalına yaptığı açıklamada en kısa zamanda New York’tan BM yetkilisinin kim olacağı ve ne zaman Kıbrıs’a geleceği konusunun öğrenilmesinin beklendiğini ifade etti.

İlgili bir soru üzerine Menelau, adaya hangi yetkilinin geleceği ve ne zaman geleceği konusunun en kısa zamanda somutlaştırılmasını beklediklerini, bu ziyaretin hedefinin, müzakerelerin yeniden başlaması sorunuyla uğraşacak BM Genel Sekreteri’nin özel temsilci atanmasıyla ilgili engelde çıkış sağlanması olacağını söyledi.

Tehlikelerle dolu çok zor bir döneme girildiğinden söz eden Menelau, son tur müzakerelerin kazanımlarının garanti altına alan bir sürece girilmesi taahhüdüne ve Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılan zeminde çözümlenmesine yönelik bağlılıklarını yineleyerek çabaların sürdürüleceğinden söz etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile haftalık görüşmeleri sırasında “meydan okumalarla” ilgili konuların ele alınıp ele alınmadığı şeklindeki bir soru üzerine bu konuların açıldığını ve kendi taraflarının, uygun bir ortamın muhafaza edilmesi için herkesin katkıda bulunmasının önemini açıkladığını ifade etti.

Menalau bunun ötesinde teknik komitelerle ilgili konuların da görüşüldüğünü ayrıca Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümü olan ana talebin yerini tutmaksızın, Kıbrıs Rum tarafınca sunulan Güven Yaratıcı Önlemler çevresinde bir görüşmenin yapılması çabasının da sürdüğünü belirtti.

Türkiye’deki seçimlerin olacağı 2023 tarihine kadar olumsuz gelişmelerin ortaya çıkmasının olası olduğunu savunan Menelau amacın, bu gerilimlerin durumu daha da kötüleştirmemesi ve onarılamaz hasarlara sebep olmaması şeklinde olduğunu ifade etti.