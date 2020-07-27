Meis bölgesinde Navtex gerilimi düşmeye başladı

Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının dün itibarıyla kademeli olarak bölgeden ayrılmaya başladığı, Yunan askerî unsurlarının ise Navtex’in sona ereceği 2 Ağustos’a kadar teyakkuz halinde kalacağı ileri sürüldü

Yunanistan’ın, Oruç Reis sismik faaliyetleri için Türkiye’nin Navtex ilan ettiği bölgenin kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmesiyle tırmanan gerilimin dün itibarıyla düşüşe geçtiği kaydedildi.

Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının dün itibarıyla kademeli olarak bölgeden ayrılmaya başladığı, Yunan askerî unsurlarının ise Navtex’in sona ereceği 2 Ağustos’a kadar teyakkuz halinde kalacağı ileri sürülürken; Rum Sözcü Türkiye’ye “AB’nin top yükün ve koordineli hareket etmesi ile cevap verilebileceğini” iddia etti.

Fileleftheros haberi “Türk Oyunları… Kuvvetlerin Kademeli Çekilmesi İle Gerilimi Düşürme Hareketleri Kaydediliyor… Yunan Ordusu Tetikte Kalıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Yunanistan’daki askerî ve diplomatik kaynakların “Türk ve Yunan hükümetleri arasında bir uzlaşı olmuş olabileceğine” işaret ettiklerini yazan gazete, anlaşmazlıkların açık durduğunu, bunun da iki devlet arasında bir uzlaşı mı yoksa herhangi başka bir müdahale mi olduğuna dair soru işaretleri yarattığını yazdı. Gazete son saatlerde Rus ve Amerikan savaş gemilerinin süratle bölgeye gittiğini, AB’nin dönem başkanı Almanya tarafından diyalog başlatma çabası yürütülmekte olduğunu hatırlattı.

Habere göre Yunanistan’da, Türkiye’nin Türk-Yunan ilişkilerinin açık olan bütün meseleleri için koşulsuz ve şartsız bir diyalog istediği değerlendiriliyor; Yunan hükümeti, diyaloğa açık olduğunu ancak Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine son vermesi kaydıyla, belirli bir çerçeveyle diyaloğa açık olduğunu bildirdi.

Haravgi “Gerilim Düşüyor. Perde Gerisinde Müdahaleler” başlıklı haberinde Yunan ve Rum yetkili makamlarının Meis bölgesindeki gerilimin düşmekte olduğundan söz ettiğine dikkat çekti.

Gazete Rum sözcü Kiriakos Kusios’un bu durumu “AB’nin, üye devlet ve diğer ülke liderlerinin müdahalesine” bağlayarak, “Türkiye’ye gerilimi azaltma jestlerinde bulunması için Rum yönetimine çeşitli karar merkezleri tarafından baskı yapıldığı duyumlarına” atıf yaptığını kaydetti.

RUM SİYASİ PARTİ BAŞKANLARI KONSEYİ YARIN TOPLANIYOR

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Navtex ilanından beri 5 gündür Antalya Limanı’nda demirli beklediğine de dikkat çekilen haberde Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nin yarın (Salı) saat 10.00’da son gelişmeler hakkında bilgilendirilmek üzere toplanacağı bilgisi de verildi.

KUSİOS “TOP YÜKÜN VE KOORDİNELİ HAREKET EDEN BİRLEŞİK AVRUPA’DAN BAŞKA CEVAP OLAMAZ”

Fileleftheros “AB’nin Türkiye’ye Karşı Top Yükün Eylemi Şart… Hükümet Sözcüsü: Yayılmacılığı Tehdidi İle Karşı Karşıyayız” başlıklı haberinde ise Rum yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, 281’inci Piyade Taburu (1974’te) ölüleri için Kutrafa’da düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmanın satırbaşlarını aktardı.

Habere göre “Türkiye’nin kabul edilemez ve çok tehlikeli meydan okuma davranışlarında bulunduğunu” öne süren, “bu davranışlarının Doğu Akdeniz bölgesindeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini” iddia eden Kusios, “buna, top yükün ve koordineli hareket eden birleşik bir Avrupa’dan başka cevap olamaz” dedi.

Kusios “bugün Türk yayılmacılığının tehditleri ve emrivaki politikası ile karşı karşıyayız” iddiasında bulundu. Türkiye’yi, KKTC’de “demografik değişiklikle tam kontrol sağlamak”, Maraş’ı yerleşime açma “tehdidinde bulunmak” ve Rum yönetiminin tek yanlı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan ettiği bölgeye “sürekli şantajlarda bulunmak” suretiyle “sistemli bir şekilde savaş sever tavır sergilemekle” suçladı.

Konuşmasında Aya Sofya’nın ibadete açılmasına da değinen Kusios “Yunanistan’la sıkı işbirliği içerisinde çabaları için gerekli desteği sağlamaya çabalayan Rum yönetiminin, Uluslararası Hukuk ilkelerine, BM kararlarına dayanarak Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını yeniden başlatmaya hazır olduğunu” beyan ettiğini de savundu.

“KIBRIS HELENİZMİNİN ATA TOPRAĞINDAKİ VARLIĞINI GÜVENCEYE ALACAK BİR ÇÖZÜM”

Kusios “hükümet, Avrupa müktesebatına uygun, vatandaşlarının insan haklarını ve temel özgürlüklerini güvenceye alan, sakinlerine barış içerisinde yaşama olanağı tanıyan ve Kıbrıs Helenizminin ata topraklarındaki varlığını güvenceye alacak bir çözüm istiyor” ifadelerini de kullandı.

Aynı gazete “Karusos: Kanunsuz Eylemler Durdurulsun” başlıklı haberinde ise Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un 1955-59 EOKA döneminde ve 1974 Barış Harekâtı sırasında ölen “Ahnalılar” (Düzce) için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmayı aktardı.

KARUSOS: “HEDEF, İKİ BÖLGELİ İKİ TOPLUMLU FEDERASYON ÇÖZÜMÜNÜ BAŞARMAK”

Habere göre Türkiye’yi, “karada ve deniz bölgesinde hukuksuz eylemlerde bulunmakla” suçlayan Karusos şunları da söyledi:

“Uluslararası Hukuk ve uluslararası müttefiklerimizi silah olarak kullanarak vatanımızı savunuyoruz. Milli davamıza adil bir çözüm bulunması olmazsa olmazdır. Başkan’ın ve hükümetinin ülkemiz vatandaşlarına karşı sorumluluğu ve mecburiyeti budur. Vatanımız zor samanlardan geçiyor. Maalesef her gün Türkiye’nin yeni emrivakiler yaratma çabasına şahit oluyoruz. Başkan Anastaiadis’in ve hükümetinin hedefi BM kararları çerçevesinde, Uluslararası Hukuka, AB ilke ve değerlerine dayalı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünü başarmaktır.”