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Mavroyannis'ten Anastasiadis'in araştırılması için mektup

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Mavroyannis'ten Anastasiadis'in araştırılması için mektup
AKEL tarafından desteklenen  Rum başkanlık adayı Andreas Mavroyannis’in, gazeteci Makarios Drusiotis’in “Mafya Devleti” isimli kitabında yer alan tüm iddiaların araştırılması için “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurulu’”na bir mektup gönderdiği belirtildi.
Haravgi gazetesi Mavroyannis’in, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurulu Başkanı Haris Boyacis’e gönderdiği mektupta, Drusiotis’in kitabında söz ettiği “Anastasiadis ve çevresinin Rus oligark Rybolovlev ile kurduğu ilişkilerin yanı sıra  hükümet ve devlet yetkililerinin özel çıkarların yerine getirilmesine yönelik yapılanların” araştırılmasını talep ettiğini yazdı.
Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kısa bir süre önce verdiği bir röportajda “görevi boyunca bir sent bile zimmetine geçirmediği” yönünde açıklama yaptığını da anımsattı.
Habere göre Drusiotis kitabında Anastasiadis’in seyahat masraflarının, Chris Lazaris tarafından değil  Rus oligark tarafından karşıladığından söz etti.
 
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