Mari’ye deniz üssü

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, 15 Temmuz darbesinin yıl dönümünde Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti. Ziyarette, Larnaka’ya bağlı “Mari” (Tatlısu) bölgesinde deniz üssü inşa edilmesinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan açısından öncelik teşkil ettiğine dikkat çekildi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs’ta

önceki gün gerçekleştirdiği temaslarda bulundu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Mari’deki Deniz Üssüyle Mesajlar Gönderiyorlar- Palmas ile Dendias’tan Sembolik Bir Tarihte Açıklama” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde Larnaka’ya bağlı “Mari” (Tatlısu) bölgesinde deniz üssü inşa edilmesinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan açısından öncelik teşkil ettiğini yazdı.

İki ülkenin savunma bakanlarının Rum tarafında önceki gün yaptıkları görüşmede deniz üssünün gerek Güney Kıbrıs gerek de Yunanistan’ın bölgede oynamak istediği role işaret edeceği konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden gazete, iki bakanının savunma iş birliği açısından atılacak ileriki adımlar konusunda da hem fikir olduklarını belirtti.

Gazete “Deniz Üssüyle ilgili Kararlar” başlığıyla iç sayfadan yer verdiği haberinde de, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Dendias’ın “Mari’deki” projenin hayata geçirilmesi konusunda hem fikir olduklarını yineledi.

Dendias’ın 15 Temmuz 1974 darbesinden 50 yıl sonra Kıbrıs adası açısından anlamlı bir günde Güney Kıbrıs’ta bulunduğuna da işaret eden gazete, Dendias’ın 50 yıl sonra Yunanistan’daki demokratik hükümetin Güney Kıbrıs’la iş birliğinde bulunduğuna ve Rum kesiminin savunma çabalarını desteklediğine işaret etmek için bugünü tesadüfen seçmediğini belirtti.

Gazete Palmas ile Dendias’ın savunma bakanlığında önceki gün yaptıkları görüşmelerde, iki ülkenin Doğu Akdeniz bölgesinde role ve söz hakkına sahip olduklarına dair açıklamaların ötesinde, bunun projelerle ve somut bir şekilde pratikte de kanıtlanması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını belirtti.

Gazeteye göre, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas açıklamasında, Rum kesimi ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki barış, güvenlik, istikrar ve iş birliğinin korunması için her türlü çabayı gösterme konusundaki ortak taahhüdünü vurguladı.

Palmas’la ortaklaşa bir şekilde, Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra iki ülkenin katıldığı diğer oluşumlar içinde de ikili savunma ilişkilerinin daha fazla derinleşmesi gerektiğine işaret ettiklerini belirten Dendias, Palmas’la AB’nin, Avrupa alanını ve bu alanın ifade ettiği şeyleri prensipte savunabilecek güçlü bir savunma kolu meydana getirmesi görüşünü paylaştıklarını da kaydetti.

Tek bir savunma ekosistemine sahip bir kol meydana getirilmesi gerektiğini vurguladıklarını da belirten Dendias, Yunanistan Savunma İnovasyon Merkezi'nin yalnızca birkaç ayda bir savunma inovasyonu ekosistemi meydana getirilmesine yönelik önemli adımlar attığını söylemek istediğini ifade etti.

İkili savunma iş birliği konusunda Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın bir dizi program üzerine çalıştığını da kaydeden gazete, iki ülkenin buna paralel olarak silahlı kuvvetleri arasındaki düzenli tatbikatların daha büyük ölçüde ilerlemesi gerektiği konusunda hem fikir olduklarını da iletti.

