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Marinanın maliyeti 30 milyon Euro’yu bulacak

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Marinanın maliyeti 30 milyon Euro’yu bulacak
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Rum hükümetinin Larnaka limanı ve marinasının inşasından sorumlu “Kition” firmasıyla sözleşmesini resmi olarak feshetmesinin ardından, liman ve marina konusunda yeni kararlar alındı.
Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, hükümetin liman ve marinanın ayrı ayrı projelerle geliştirilmesiyle ilgili kararlar açıkladığına,  Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Aleksis Vafeadis’in önceki gün düzenlenen basın toplantısında projelerin birbirinden ayrılması ve marinadaki doğrudan altyapı çalışmalarına devletin müdahil olmasına karar verildiğini söylediğine yer verdi.
Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Larnaka limanı ve marinasının geliştirilmesiyle ilgili projenin yeniden uygulama yoluna girdiğini, ancak bu kez projenin tek olarak değil ayrı ayrı projelerle hayata geçirileceğini yazdı.
Vafeadis’in dün devlet tarafından marinada yapılacak ve toplam maliyeti 25-30 milyon Euro’yu bulacak bir dizi çalışma ilan ettiğini kaydeden gazete, ilk aşamada ağırlığın marinaya verileceğini, yapılacak çalışmalar arasında mevcut marinanın düzeyinin yükseltilmesi, Yacht Club meydana getirilmesi ve koruma altındaki iskelenin bakımının da bulunduğunu belirtti.
 
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