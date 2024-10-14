Mari, savaş gemilerinin üssü oluyor

Rum Ordusu, Mari’deki Deniz Üssü’nü üçüncü ülkelere ait büyük savaş gemilerinin demirleyebileceği hale getirmek için genişletme projesini hızlandırıyor. 205 milyon Euro’ya mal olacak projenin en geç 2028’de tamamlanması hedefleniyor

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nü üçüncü ülkelere ait büyük savaş gemilerinin demirleyebileceği hale getirmek için derinleştirme ve genişletme projesinin 2027’de, en geç 2028’de tamamlanması hedefiyle prosedürlerin hızlandırıldığı bildirildi.

Edindiği bilgilere dayanarak ön inceleme aşaması tamamlanan “stratejik öneme sahip bu projenin” artık uygulama aşamasına girdiğini yazan Fileleftheros, ön araştırmanın hazır olduğunu, şimdi inceleme ve teknik veri toplama aşamasında bulunulduğunu belirtti.

Habere göre proje “ivedi” nitelikli olduğundan Savunma Bakanlığı, gecikme olmaması için prosedürleri, bu türdeki projeler için kurumsallaştırılmış kurallar temelinde hızla yürütecek.

Güney Kıbrıs’ın “bölgedeki rolü ve yükümlülükleri açısından stratejik önemini artıracağına inanılan” bu proje tamamlandığında Yunanistan’a ve üçüncü ülkelere ait savaş gemileri ve “insani yardım nakliyatı yapacak büyük gemiler” demirleyebilecek.

Gazete, 205 milyon euroya mal olacağı tahmin edilen projenin aynı fonlarla yapılacağını ve AB’nin finansörlerden biri olacağını yazdı. Yunanistan’ın teknik destek vermekte olduğu projenin, üçüncü bir ülke ya da örgüt tarafından yapılmasını tartışmaya kapalı tutan Rum yönetiminin, üssü sadece müttefiklerine, ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre istişare edilerek kullandıracağını ekledi.

Gazete Fransa’nın 2019’da üssü geliştirmeye talip olduğu, hatta Fransa’dan uzmanların Güney Kıbrıs’a giderek yerinde inceleme yaptığını hatırlattı. Almanya’nın da ilgi gösterdiği hatırlatılarak, AB’nin ise daha sonraki aşamada PESCO mekanizması aracılığıyla dahil olacağı belirtilen haberde, EXXONMobil şirketinin sözde Rum MEB’inde lisans sahibi olması nedeniyle “enerji güvenliği” açısından ilgi gösteren Amerikalılarla da görüşüldüğü bilgisi verildi.