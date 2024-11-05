Mari'de inşa edilen helikopter üssü

Mari’deki(Tatlısu), “Evangelos Florakis” deniz üssünün kara bölümünde ABD tarafından büyük bir helikopter üssünün inşa edilmesi çalışmalarının ilerlediği belirtildi.

Politis gazetesi “Mari’deki Made İn Usa Helikopter Üssü İlerliyor” başlıklı haberinde helikopter üssünün, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi çerçevesinde Güney Kıbrıs ile imzalanan savunma iş birliği kapsamında, ABD donanasına bağlı “Naval Mobile Construction Battalion (NMCB) 1” tarafından inşa edildiğini yazdı.

Helikopter pistinin 400*170 metre olduğunu yazan gazete alanın; Vasiliko’daki elektrik santraline komşu olduğunu da belirtti.

Bu projenin, Güney Kıbrıs’ı , ABD’ye daha da yakınlaştırdığını ayrıca bir dizi ortak faaliyet ve anlaşmanın da dahil edildiğini belirten gazete projenin iki önemli özelliğe de sahip olduğunu yazdı.

Habere göre bunlardan ilki; projenin Rum Milli Muhafız Ordusu’nun sahip olduğu deniz üssü içerisinde yer alması, ikincisi ise helikopter pistinin standartlarının askeri tipte helikopterlerin kullanımı için olmasıdır.

Çalışmaların, 2023 yazında başladığını yazan gazete Ağustos 2023’te ABD Büyükelçisi Julie Fisher, eski Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile birlikte deniz üssünü ziyaret ettiğini de anımsattı.

Gazete helikopter pistinin yanı sıra Mari deniz üssünün kara ve deniz bölümündeki genişletme ve iyileştirme çalışmalarının da ileriye götürüldüğünü, çalışmaların gelecek yıl içerisinde başlaması ve bir buçuk yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre çalışmaların maliyetinin 200 milyon euro olması da bekleniyor.

Gazete deniz üssünün genişletilmesinin, RMMO’ya ait iki büyük gemiden biri olan “Alasia’”nın, Mari’deki deniz üssüne girme olanağına sahip olmaması ve Limasol Limanı’na demirlemek zorunda kalmasından dolayı ortaya çıktığını yazdı.