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Maraşlı Rumlar protesto eylemi yaptılar

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Maraşlı Rumlar protesto eylemi yaptılar
Kapalı Maraş'ın bir bölümünün halkı ziyaretine açılması sonrasında bu konuda endişelerini dile getirmek isteyen bazı Maraş kökenli Rumlar Derinya Kapısı'nın güneyinde toplanarak eylem yaptılar.
Aldığımız bilgilere göre, Maraş kökenli yüzlerce Rum saat 17.00 sıralarında Derinya Sınır Kapısı bölgesinde toplanarak, Kapalı Maraş'ın yasal sahiplerine verilmeden açılmasını eylemle protesto ettikleri bildirildi.
 
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