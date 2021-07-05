Maraş’ın bir bölümü daha açılacak

Türk tarafının, kapalı Maraş’ın bir bölümünü daha pilot bölge olarak açmaya hazırlandığı, Rum yönetiminin ise bunun engellenmesi için yoğun faaliyetlerde bulunduğu bildirildi





Türk tarafının kapalı Maraş’ın bir bölümünü daha pilot uygulama olarak erişime açmaya hazırlandığı, Rum yönetiminin ise bunun engellenmesi için uluslararası toplumdan somut bir tepki planı bekleyişinde olduğu ve bunun için yoğun perde gerisi faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

Güney’de yayımlanan haftalık Kathimerini “Maraş’ın Bir Bölümünü Daha Açıyorlar… Ankara’nın Hedefi Kapalı Bölgenin Tamamının Açılması İçin Model Olması” başlığıyla manşete çektiği haberinde, bölgede yapılan çalışmalara işaret ederek, Türk tarafının, kapalı Maraş’ın bir bölümünü daha pilot bölge olarak açmaya hazırlandığını yazdı.

Avrupa Birliği’nin kapalı Maraş’taki faaliyetlere son verilmesi ve iki devlet çözümünü kabul etmesinin söz konusu olmadığı “uyarısına rağmen” Türk faaliyetlerinin normal şekilde devam etmekte olduğuna dikkat çeken gazete, bunun, önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununun çözüm sürecini “çok zorlaştıracağı” iddiasında bulundu.

Habere göre, kapalı Maraş’ta yeni “emrivakilerin” engellenmesi için uluslararası unsurdan somut bir tepki planı bekleyen Rum Yönetimi, ABD ve diğer AB üyesi ülkelerin desteğini alabilmek için perde gerisinde yoğun faaliyet gösteriyor ancak diplomatik kaynaklar, beklenen desteğin henüz netleşmediğine dikkat çekiyor.

Gazete, “AB, iki devlet çözümünü kabul etmeyeceğini vurgulamış olsa bile, Maraş’ın bir bölümünün açılması ve Kıbrıs MEB’inde yeni Türk sondajları gibi çoklu cephelerde tezahür edecek olası yeni Türk maharetleri Ankara’nın Brüksel ile gelecekteki ilişkilerine hiçbir şekilde bağlanmış değil. Yani Ankara şu veya bu şekilde mülteciler için para alacak ve gümrük birliğinin güncellenmesi yoluna sokulacak. Son 24 saattir Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 20 Temmuz’da gelmesi ile birlikte kapalı kentteki gelişmelerin süratlenebileceği hipotezi zemin kazanıyor” ifadesine yer verdi.

Gazete, başka bir haberinde, AB’nin Almanya önderliğinde, Türkiye’nin pozitif ajandasını Kıbrıs sorunu ve Maraş meselesine bağlamayarak Rum yönetimini “zora soktuğunu” yazdı.

Fileleftheros ise “Maraş İçin Diplomatik Baraj… Lefkoşa Yeni Türk Emrivakilerini Bozmak İçin Destek Arıyor” başlıklı haberinde ise Rum yönetiminin Kıbrıs sorunu, kapalı Maraş ve BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması konularında bir dizi temas yürüttüğünü yazdı.

Habere göre, Türk tarafının Kapalı Maraş’ı açma aşamasında olduğu bir dönemde, bunu engellemek için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de AB diplomasisinin başı Joseph Borrell ve Norveçli dengi Jonas Gahr Store ile telefon görüşmeleri yaptı.

AKEL’li AP milletvekili İrini Haralambidu ise Avrupa Konseyi’nin 29’uncu yıllık toplantısı çerçevesinde internet üzerinden yapılan Genel Siyasi Konular ve Güvenlik Komitesi toplantısında kapalı Maraş konusunu gündeme getirerek Türkiye’yi şikâyet etti.

