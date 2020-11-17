Maraş kökenli Rumlardan eylem

Bir grup Maraş kökenli Rum, Derinya kapısı karşısındaki Rum barikatına giderek protesto eylemi yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin KKTC’nin kuruluş yıldönümüne kapalı Maraş’ın sahil kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sınırlı sayıda Maraş kökenli Rum, Derinya kara kapısı karşısındaki Rum barikatına giderek protesto eylemi yaptı.Eylemciler bölgedeki BM Barış Gücü temsilcisine KKTC’nin ilanını ve kapalı Maraş’ın açılmasını “kınayan” bir karar sureti verdi.Güney’de yayımlanan Alihtia’ya göre sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, eylemde yaptığı konuşmada katılımcı sayısının az olduğuna dikkat çekmekle birlikte eylemcilerin, binlerce Maraş kökenliyi temsil etmekte olduğunu söyleyerek “Maraş halkı, Türkiye’nin dayatmaya çalıştığı yeni olguları bozmak için birlik içerisinde kalmalıdır” dedi.Gazete Maraş kökenlilerin Limasol’da araç konvoyu düzenleyerek protesto eylemi yaptıklarını yazdı.Fileleftheros, Derinya kapısı karşısındaki Rum barikatında düzenlenen eylemin Maraş kökenlilerin umutsuzluklarını ve haklarını öne çıkarmaya devam etmedeki kararlılıklarını gösterdiğini yazdı. Gazetenin yayınladığı görselde, üzerinde “Yürüdüğüm Toprak Özlediğim Yerdir” ve “Beden Çürüse Bile Maraş’a Gireceğim” yazılı pankartları ve bir Yunan bayrağını tutan 12 eylemci görüldü.