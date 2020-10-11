Maraş kökenli Rumlarda büyük öfke

Maraş kökenlilerin düzenledikleri protesto eylemine katılan Rum hükümet yetkilileri ve siyasiler, eylemcilerin hışmına uğradı

Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, “Maraşlılardan Bir Araba Dolusu Laf İşittiler… Averof Neofitu Gizlice Ayrıldı-Andros Kiprianu İle Gerginlik… Kusios: ‘Maraşlılar Haklı’” başlıklı haberinde Maraş kökenlilerin önceki gün Derinya’da düzenledikleri protesto eylemine katılan Rum hükümet yetkililerinin ve siyasilerin Maraş kökenlilerin hışmına uğradığını yazdı.

Habere göre “Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmemekle kalmayıp artık Türk tarafınca güç gösterisi bayrağı olarak kullanılmakta olduğu” görüşünde olan Maraş kökenliler, bundan Rum siyasileri sorumlu tuttular. Siyasilerin eylem alanına hem gelişleri hem de alandan ayrılışları sırasında hem de bütün eylem boyunca Maraş kökenlilerin öfke eleştiri yağmuruna maruz kaldığına, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ve eylemde hazır bulunanların, Kıbrıs sorunundaki icraatları yüzünden eleştirildiğine dikkat çekildi.

Gazete DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, “toplanan halk arasındaki gerilimi fark ederek” eylemin hemen ardından gizlice ayrıldığını vurguladı. AKEL Genel Sekreteri’nin ise ayrılırken eylemcilerin hışmından kurtulamadığını, AKEL’in Kıbrıs sorununda ezelden beridir yaptığı tercihler ile Spiros Kiprianu ve Tasos Papadopulos hükümetlerine destek olmasının eleştirildiği belirtildi.

Habere göre o anların kaydedildiği videoda bir eylemcinin Kiprianu’ya Maraş’ı göstererek “bunlar çimentonun sonuçları (gazete eylemcinin AKEL’in Annan planı referandumdaki tavrını kast ettiği izahını yaptı)” dediği işitildi. Kiprianu göstericiye “suçlu çimento mu?” diye sorarak bugünkü hükümeti ve icraatlarını adres gösterdi. Eylemci devamla “Kiprianu’yu 8 sene başkanlığa çıkardınız. İki kere hayır dediniz ve Kıbrıs’ın en büyük komünizm karşıtı Tasos’u başkanlığa çıkardınız” dedi. Birisi söz konusu eylemciye Anastasiadis’in ne yaptığını söylemesini isteyince de “yalancı, yalan söyledi. DİKO üçüncü Attila, siz de ikinci. Üç defa hayır dediniz” cevabını aldı. Kiprianu ayrılmışken, öfkeyle geri döndü ve göstericiye söz dalaşı etti, gerilime orada bulunanlarca son verildi.

Rum yönetimi sözcüsü Kiriakos Kusios ise Maraş kökenlilerin eyleminde çıkan gerilimi önceki gün POLİTİS radyo istasyonuna değerlendirirken “Maraşlılar haklı” dedi. Eyleme gitme kararı almanın kendisi için zor olduğunu çünkü hükümet sözcüsü olmasından dolayı tansiyonları çıkarmak istemediğini ancak öte yandan bir Maraş kökenli olarak orada olmamazlık edemediğini anlattı.





