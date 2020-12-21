"Maraş kaybediliyor"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Maraş’ın kaybedilmekte olduğunu, Kıbrıs’ın bir parçasına daha Türk istilasının yayıldığını ve sürecin yeniden başlaması halinde Maraş’ın kurtarılabileceğini söyledi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Yunanistan’ın ANT-1 kanalına güncel konuların yanı sıra Kıbrıs sorunu ve Türkiye’ye ilişkin yaptırımlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Politis gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun ANT-1’e verdiği söyleşiye geniş yer verdi.

Neofitu, Türkiye’ye yönelik yaptırımların sorulması üzerine, önceliklerinin Kıbrıs sorununu çözmek mi yoksa Türkiye’nin cezalandırılması mı olduğu sorusunu sordu. Neofitu, sözlerinin devamında “eğer yanıt ikincisiyse, Türkiye’nin AB ile müzakerelere başlamasına neden uzlaşma gösterdik?” sorusunu yöneltti.

Neofitu, açıklamasının devamında, “Maraş’ın kaybedilmekte olduğunu, Kıbrıs’ın bir parçasına daha Türk istilasının yayıldığını ve sürecin yeniden başlaması halinde Maraş’ın kurtarılabileceğini” söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin sürecin hangi zeminde olacağına ilişkin soru üzerine, Neofitu, Türklerin iki devletli çözümden söz ettiğini, böyle bir şeyin olmayacağını kendilerini (Türklerin) de bildiğini kaydetti. Neofitu, ne Avrupa’nın, ne de uluslararası toplumun bunu kabul etmediğini savundu.

Neofitu, Kıbrıs sorunu müzakerelerinde desantralize federasyonla ilgili söylediklerini yapamadığını belirten Anastasiadis’in çok doğru bir şey söylediğini vurguladı.

“İşin özünde bu konfederasyon mu?” sorusu üzerine Neofitu, hayır yanıtını vererek, AB üyesi “Kıbrıs”ın tüm hükümranlığıyla birliğe girdiğini, çatının tek ve ortak olduğunu, aksi takdirde işlerin yürümediğini belirtti.

Neofitu, kendisinin ve Anastasiadis’in söylediklerinin (desantralize federasyonun) çıkış yolu olduğundan da bahsetti.

Averof Neofitu, bir başka soru üzerine, Kıbrıs sorununda bir hareketliliğin olmaması durumunda Maraş’ın kaybedileceğini söyledi. “Zaten kaybettiğimizi düşünmüyor musunuz” sorusu üzerine ise Neofitu, “hayır” yanıtını verdi.