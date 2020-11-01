Maraş için "aydınlatma" kampanyası

Sözde Maraş Belediye Başkanı Yoannu, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “Başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı Maraş’a piknik yapmaya geldiğinde biz nasıl hissediyoruz? Piknik yapmaya nereye gidecek? Onun değildir. Orayı savaş ve şiddetle ele geçirdi” dedi

Sözde “Maraş Belediyesi”nin, Maraş’taki Türk eylemlerinin sona erdirilmesi hedefiyle “aydınlatma kampanyası” başlatacağı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günkü görüşmesi öncesinde, Anastasiadis ile bu konuyu görüşmek istediği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesinin haberine göre, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Maraş kökenli Rumların bu konudaki görüşlerinin bilinmesi için basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden; hatta Kıbrıslı Türkler için de Türkçe hitapta bulunulacağını söyledi.

Yoannu, televizyon kanallarındaki yayınların, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye ve Maraş’a ziyareti öncesinde başlatılacağını kaydetti.

Erdoğan’ın Fransa’daki karikatürlerden rahatsız olduğuna dikkat çeken Yoannu, “Başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı Maraş’a piknik yapmaya geldiğinde biz nasıl hissediyoruz?.. Piknik yapmaya nereye gidecek? Onun değildir. Orayı savaş ve şiddetle ele geçirdi” dedi.

Yoannu, belediye heyetinin hafta içinde BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle bir araya geldiğini ve 5 daimi üyenin liderlerine ve Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi partilere mektup gönderdiklerini belirtirken; belediyenin Türklerin planlarını durdurmaya yönelik imkanlarının kısıtlı olduğunu ve AB ile BM’ye bu konuda baskı yapması gereken tarafın Rum Hükümeti olduğunu söyledi.

Maraş kökenli Rumları soğukkanlı olmaya davet eden Yoannu, kent sakinlerine Kıbrıs Türk idaresi altına dönmeme çağrısında bulunarak, Kıbrıs Türk idaresi altına dönenlerin, bu eylemlerinin getireceği yükümlülükleri ve sonuçları kendilerinin üstleneceğine vurgu yaptı.

Yoannu, müzakerelerin olumsuz sonuçlanması halinde, kimsenin kimseye Kıbrıs Türk idaresi altına dönmeyi yasaklayamayacağını, ancak kimsenin de belediyenin vatandaşlara öğüt vermesini engelleyemeyeceğini kaydetti.

Habere göre, Yoannu, Maraş’ın yeniden şekillendirilmesinin Türk kurumları ve belediyeleri tarafından yapılacağının görüldüğünü belirterek, bu bölgenin Kıbrıs Türk toplumuyla hiçbir ilişkisi olmayacağını iddia etti.

