Manastıra mescit girişimine Güney’den tepki

Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırına mescit yapılması girişimi, Rum tarafının tepkisine yol açtı

Güney Kıbrıs Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum hükümetinin Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırına mescit yapılacağına dair Kıbrıs Türk basınında yer alan haberleri takip ettiğini, aynı zamanda konuyla ilgili tüm bilgilerin yetkili makamlar tarafından araştırılmakta ve değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Letimbiotis açıklamasında ayrıca, dinsel saygı ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili konulara gerekli dikkat ve karşılıklı saygıyla yaklaşılması gerektiğini de ifade etti.

Letimbiotis, Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesine bir Hristiyan ibadethanesi yapılması nasıl düşünülemezse, aynı şeyi Kıbrıslı Türklerden de beklediklerini sözlerine ekledi.

Gazeteye göre Rum siyasi partileri de yaptıkları açıklamalarla konuya sert bir şekilde tepki gösterirken, AKEL partisi açıklamasında “Apostolos Andreas manastırının dini karakterini değiştirmek için KKTC makamları tarafından başlatılan eylemleri” kınadı.

AKEL, manastırın çevresinde Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yer oluşturulmasının, manastırın tarihi ve dini karakterine uymadığını aynı zamanda kabul edilemez bir müdahale teşkil ettiğini de iddialarına ekledi.

Öte yandan gazete, AKEL’in Avrupa Parlamentosundaki milletvekilleri Yorgos Georgiu ile Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Komisyonuna acil bir soru önergesi sunarak, "Türkiye hükümetinin manastır ve çevresinin karakterinin değiştirilmesiyle ilgili eylemlerini derhal sona erdirmeye ikna edilmesi için" Avrupa Komisyonu’nun eylemde bulunmasını istediklerini iletti.

EDEK açıklamasında, Manastırın bitişiğindeki binaların Müslümanlara ait ibadet yerine dönüştürülmesinin KKTC’nin İslamileştirilmesine dair Türk planlamasının bir adımını daha teşkil ettiği iddiasında bulunurken, Ekologlar Hareketi ise yaptığı açıklamada, Apostolos Andreas Manastırının yanına küçük bir cami yapılacağına dair haberin Türkiye’nin gerçek niyetlerini bir kez daha gösterdiğini ve Türkiye’nin bir kez daha din konusunu kendi siyasi oyunlarına alet etmeye çalıştığı iddiasında bulundu.

EDEK, Rum hükümetini derhal konuya müdahale etmeye de çağırdı.

DİSİ partisi ise konuyla ilgili açıklamasında, hükümeti basına yansıyan bilgileri araştırmaya aynı zamanda böyle bir faaliyetin önlenmesi için hükümeti gerekli tepki ve girişimleri başlatmaya çağırdı.

