Macar kadın KKTC’deki eski Rum malı satışına karışmaktan tutuklandı

Rum polisi, perşembe günü Larnaka Havalimanı’nda 61 yaşındaki Macar bir kadını KKTC’deki eski Rum malları üzerine yapılmış konutların satışına karışmak suçlamasıyla tutukladı. Adı açıklanmayan kadın hakkında 7 gün tutuklama emri alındı.

Politis ve diğer gazetelere göre Macar kadın, Larnaka Havalimanı’na varışında pasaport kontrolü sırasında, adı Rum Yönetiminin hazırladığı, KKTC’deki eski Rum mallarının “yasadışı kullanılmasına karışanlar” listesinde olduğu için tutuklandı.

Habere göre, Macar kadının eski Rum malları üzerine inşa edilmiş ev ve apartman dairelerinin satışını yaptığına inanan Rum polisi şu anda, satış işlerini münferit mi yoksa KKTC’deki aracılar ya da şirketler ile iş birliği içerisinde mi yaptığını araştırıyor.

Fileleftheros ise tutuklanmasının ardından bazı kişisel eşyalarına el konulan Macar kadının durumunun Rum makamlarınca halen kovuşturulmakta olan üç dava ile herhangi bir bağlantısı olmadığını kaydetti.

