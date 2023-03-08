Maç için Larnaka’ya giden West Ham taraftarı ağır yaralandı

AEK Larnaka ile yarın oynanacak maç için Larnaka’ya giden İngiliz West Ham takımı taraftarlarından birinin, otobüsten düşerek ağır yaralandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, söz konusu taraftarın alkollü olduğunu ve otobüsün penceresinden sarktığını, bu sırada dengesini kaybederek otobana düştüğünü yazdı.

Haberde, yaralanan taraftarın tasarrufunda az miktarda hintkeneviri de tespit edildiği ve Lefkoşa Genel Hastanesi yoğun bakım servisine yatırıldığı ifade edildi.

