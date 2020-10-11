banner480
banner69
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
3 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
16 0
 
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
25 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
50 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
26 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
36 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
71 0
banner529

Maas Kıbrıs’a gelebilir

banner476

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın 13 Ekim’de Atina’yı, 14 Ekim’de de Ankara’yı ziyaret edeceği ve Güney Kıbrıs’ı da ziyaret etme ihtimali olduğu ifade edildi

Maas Kıbrıs’a gelebilir
BM Güvenlik Konseyi’nin önceki gün aldığı karar ile Türkiye’den kapalı Maraş’ın sahil kesimini açma kararını geri almasını, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına saygı göstermesini istediği ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nin de” yapılanın 550 ve 789 sayılı kararlara uygun olmadığı” açıklaması yaptığı kaydedildi. 
Gazete Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 13 Ekim’de Atina’yı ziyaret edeceğini yazdı, Yunan medyasını kaynak göstererek 14 Ekim’de de Ankara’ya gidecek olan Maas’ın Güney Kıbrıs’ı da ziyaret etme ihtimalinin göz ardı edilmediğini yazdı.
Haravgi haberi manşetten “Alman Dışişleri bakanı Bölgede Temaslara Başlıyor” başlığıyla aktardı.  Maas’ın diyalog çabalarına katkıda bulunmak ve Avrupa Konseyi öncesinde Ankara ile Atina’nın niyetlerini yoklamak hedefiyle önümüzdeki hafta başında “Ankara-Atina-Lefkoşa üçgenine koşacağını” yazdı.
Alithia ise “teyit edilmiş bilgilerini” kaynak göstererek Heiko Maas’ın kapalı Maraş’taki gelişme üzerine acilen Ankara-Atina-Lefkoşa üçgenine koştuğunu yazdı ve “en muhtemel senaryo Maas’ın ziyaretine Salı günü Lefkoşa’dan başlaması ve daha sonra Atina ve Ankara’ya gitmesidir” ifadesine yer verdi. 


 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.