Maas Kıbrıs’a gelebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Maas’ın 13 Ekim’de Atina’yı, 14 Ekim’de de Ankara’yı ziyaret edeceği ve Güney Kıbrıs’ı da ziyaret etme ihtimali olduğu ifade edildi

BM Güvenlik Konseyi’nin önceki gün aldığı karar ile Türkiye’den kapalı Maraş’ın sahil kesimini açma kararını geri almasını, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına saygı göstermesini istediği ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nin de” yapılanın 550 ve 789 sayılı kararlara uygun olmadığı” açıklaması yaptığı kaydedildi.

Gazete Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 13 Ekim’de Atina’yı ziyaret edeceğini yazdı, Yunan medyasını kaynak göstererek 14 Ekim’de de Ankara’ya gidecek olan Maas’ın Güney Kıbrıs’ı da ziyaret etme ihtimalinin göz ardı edilmediğini yazdı.

Haravgi haberi manşetten “Alman Dışişleri bakanı Bölgede Temaslara Başlıyor” başlığıyla aktardı. Maas’ın diyalog çabalarına katkıda bulunmak ve Avrupa Konseyi öncesinde Ankara ile Atina’nın niyetlerini yoklamak hedefiyle önümüzdeki hafta başında “Ankara-Atina-Lefkoşa üçgenine koşacağını” yazdı.

Alithia ise “teyit edilmiş bilgilerini” kaynak göstererek Heiko Maas’ın kapalı Maraş’taki gelişme üzerine acilen Ankara-Atina-Lefkoşa üçgenine koştuğunu yazdı ve “en muhtemel senaryo Maas’ın ziyaretine Salı günü Lefkoşa’dan başlaması ve daha sonra Atina ve Ankara’ya gitmesidir” ifadesine yer verdi.





