Lute, New York'taki görüşmeler için hazırlık yapacak

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un gelecek hafta Kıbrıs’a geleceği ve liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapacağı belirtildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, eylül ayında bulunacakları New York’ta bir araya gelmeye istekli göründükleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “New York’ta Konuşacaklar-Tatar ve Anastasiadis Görüşme İçin Niyetli Görünüyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, eylül ayında bulunacakları New York’ta, görüşme konusundaki niyetleriyle ilgili BM Genel Sekreteri’ne bilgi verdiklerini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Radyo ve Televizyon Kurumu’na (RIK) yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu nedeniyle New York’a yapılacak seyahat için çeşitli temasların yapıldığını belirti.

Hristodulidis, Tatar-Anastasiadis görüşmesi için mevcut aşamada belirli bir şeyin bulunmadığını söylerken, Rum tarafının görüşmenin gerçekleştirilmesi isteğini dile getirdi.

Gazete, haberinin içerisinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un gelecek hafta Kıbrıs’a geleceğini ve liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını da anımsattı.

Habere göre Lute’un ziyareti, New York’taki görüşmeler için hazırlık niteliği olarak addediliyor.

Gazete, aynı haberinin içerisinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “New York’taki görüşmelerin resmi olmayacağı ve de resmi müzakere şeklinde yapılmayacağı” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.