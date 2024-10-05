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Lübnan’dan Kıbrıs’a tahliye

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Lübnan’da bulunan 38 Rum, Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi uçakla Güney Kıbrıs’a döndü

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Lübnan’dan Kıbrıs’a tahliye
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SKuvvetleri’ne ait C130 tipi uçakla Güney Kıbrıs’a döndüğü bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, uçağın önceki gün öğle saatlerinde Larnaka Havalimanı’na indiğini ve yolcuların, pasaport kontrolünün ardından evlerine gittiklerini yazdı.

Habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, başta Lübnan’da bulunan 105 Rum’un geri dönmek için niyet belirttiğini, ardından bu sayının 45’e düştüğünü ve nihayetinde 38’inin döndüğünü söyledi.

Gotsis, Lübnan’dan dönmek isteyecek başka Rumlar olması halinde, onlar için de ticari uçuş ayarlanacağını belirtti.

Lübnan’da bulunan kişilerin çoğunluğunun çifte vatandaşlığı bulunduğunu ve mutlak surette Lübnan’dan ayrılmak istemediklerini ifade eden Gotsis, Güney Kıbrıs’a dönen 38 Rum için Rum ve Yunan Savunma Bakanlıkları arasında yapılan istişaavaşın devam ettiği Lübnan’da bulunan 38 Rum’un önceki gün Yunanistan Hava reler sonucu ayarlanan uçak sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, İngiltere’de yayınlanan Times gazetesinde çıkan habere dayanarak, aralarında İngilizlerin de bulunduğu çok sayıda yabancı uyruklunun, yat kiralayarak Lübnan’dan deniz yoluyla ayrıldıklarını ve varış noktalarının Ayia Napa olduğunu yazdı.

Reuters Haber Ajansı’nın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve diğer ülkelerin, Güney Kıbrıs’a personel ve teçhizatlar getirerek, vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılmasını kolaylaştırmaya çalışıyor.

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