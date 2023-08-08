Limasol’daki yangın kontrol altında

Limasol’a bağlı Alassa köyü yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Hristodulides’i arayarak KKTC’nin yardım teklifini yineledi

Limasol’a bağlı Alassa köyü yakınlarında önceki gün yeniden çıkan ve söndürülmesi için büyük uğraşların verildiği yangı, büyük ölçüde kontrol altına alındı.“Sigmalive” internet sayfasının haberine göre Adalet Bakanı Anna Prokipiu-Kukkidu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Yunanistan’dan gelen destek için teşekkür etti. Kombos ayrıca Yunanistan’ın yanı sıra Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, Ürdün ve Birleşik Krallık’tan yapılan yardımlara ve AB Sivil Koruma Mekanizmasının devreye girmesini sağlayan Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarčič’e de teşekkürlerini sundu.“Fileleftheros” internet sayfası ise Apsiu bölgesinde yangının yeniden alevlendiğini ve ikamet edilmeyen bir yazlık evin tamamen yandığını belirtti.Yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde bir itfaiye memurunun başından yaralandığı da ifade edildi.KKTC’DEN YARDIM TEKLİFİÖte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides’le telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Limasol’da “Alasa” köyü bölgesinde önceki gün öğleden sonra başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesine yönelik KKTC’nin yardım teklifini yineledi.Cumhurbaşkanı Tatar, etkisini artıran yangına müdahaleye katılmak üzere Rum Yönetimi’nin İsrail, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan’tan yardım talebinde bulunduğunu, Kıbrıs Türk tarafının birçok kez teklif edildiği gibi hemen araç ve personel sağlayarak yangını söndürme çalışmalarına katkı koymaya hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, yangından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides de, Kıbrıs Türk makamlarının samimi yardım teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teklifin değerlendirileceğini söyledi. Hristodulides, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini iletti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides’le telefon görüşmesinin ardından Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun'u arayarak Kıbrıs Türk Tarafı makamlarının ne tür yardımlarda bulunabileceğini sordu.Yapılan istişareler sonunda Özel Temsilci Olgun tarafından Rum Müzakereciye ilk aşamada dağlık arazide faaliyet gösterebilecek Orman Dairesi’ne bağlı, personeliyle birlikte 2 yangın söndürme aracı, 1 adet komuta aracı ve 1 adet su tankeri, Sivil Savunma Teşkilatı’na bağlı 2 yangın söndürme aracı, 1 adet komuta aracı ve 1 adet su tankerinin yangına intikale hazır olduğu belirterek, bunların ötesinde de Kıbrıs Türk tarafının yardıma hazır olduğu bildirildi.Bu bildirimden hemen sonra Rum Müzakereci Özel Temsilci Olgun’a attığı mesajda keyfiyeti itfaiye yetkililerine aktardığını, onlardan aldığı bilgiye göre, yangının kontrol altına alınma sürecine girdiğini, Limasol bölgesindeki yangınlarla ilgili olarak Kıbrıs Türk tarafının yardım tekliflerine müteşekkir olduklarını, özellikle Cumhurbaşkanı Tatar'ın Rum Lider Hristodulides'i arayarak bizzat yardım teklifinde bulunmasını takdir ettiklerini belirtti.SİVİL SAVUNMA BEKLEYİŞTEÖter yandan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve İtfaiye Müdürlüğünden toplam 25 personel, sekiz araçla birlikte, Limasol'da Alasa köyü bölgesinde henüz kontrol altına alınmayan yangınla mücadele çalışmalarına yardım etmek için hazır bekliyor.Cumhurbaşkanlığının talimatıyla hazır bekleyen Sivil Savunma ve İtfaiye ekipleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yardım teklifine olumu yanıt vermesi halinde Limasol'daki yangın söndürme çalışmalarına katılacak.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, "Limasol'da Alassa köyü bölgesindeki yangın tekrardan alevlendi. Başedilmesi güç bir yangın diye bize bilgi geldi. Ona yönelik olarak da Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen talimat gereği hazırlıklarımızı yaptık" dedi.Karaca, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak 11 personel ve dört araçla hazır olduklarını, bu araçların 2'sinin itfaiye arazözü, 1'inin tanker arazöz, ve diğer bir tanesinin de komut aracı olduğunu belirtti.