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Limasol’da uyuşturucudan suçüstü

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Limasol’da 28 yaşındaki Suriyeli uyuşturucudan suçüstü tutuklandı.

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Limasol’da uyuşturucudan suçüstü
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Fileleftheros’un haberine göre, aracı ile bir tarla yanında duran ve otlar arasına bir karton kutu bıraktığı görülen Suriyeli daha sonra motorlu polis tarafından durdurularak arandı. Tasarrufunda 6 bin euro bulunan Suriyeli bu parayı araba satın almak için yanında taşıdığını, tarlaya bıraktığı kutunun da çöp olduğunu söyledi.
Polisler Suriyeliyi kutuyu bıraktığı yere geri götürdü ve yapılan araştırmada, kutunun içerisinde şeffaf naylon poşet içerisinde 30 gram hintkeneviri bulundu. Suriyeli yakalandı ve mahkemeden hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.
 
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