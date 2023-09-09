Limasol’da lise duvarlarına ırkçı sloganlar

Limasol’daki “Ay.Andoniu Lisesi”nin duvarlarına, “Mülteciler hoş gelmediniz” şeklinde ırkçı sloganlar yazıldı

Limasol’daki “Ay.Andoniu Lisesi”nin duvarlarına, kimliği belirsiz şahıslar tarafından sprey boyayla ırkçı sloganlar yazıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, lisede farklı milliyetlerden öğrencilerin öğrenim gördüğünü ve bu sloganların, hem velilerde, hem de öğretmenlerde endişelere yol açtığını yazdı.

Gazete, duvar yazılarının ve okulun çeşitli bölgelerinde meydana gelen hasarın dün fark edildiğini kaydederek, duvarların temizlenmesi ve diğer hasarların tamir edilmesi için hemen harekete geçildiğini belirtti.

Duvarlara yazılan sloganlar arasında en can sıkıcı olanın “Mülteciler hoş gelmediniz” sloganı olduğunu ve bu sloganın, örgütlü milliyetçiler tarafından kullanılan ana slogan olduğunu kaydeden gazete, Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun olayla ilgili açıklama yaparak, okullarda ırkçılık olaylarına müsamaha gösterilmeyeceğini söylediğini yazdı.

