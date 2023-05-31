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Limasol’da Fransa ile ortak tatbikat

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Güney Kıbrıs ve Fransa, Limasol’un güneyindeki deniz bölgesinde tatbikat yaptı

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Limasol’da Fransa ile ortak tatbikat
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Limasol’un güneyindeki  deniz bölgesinde geçtiğimiz pazar günü Güney Kıbrıs, Fransa arasında “CYP/FRA-02/2023” isimli hava deniz tatbikatı icra edildi.
Fileleftheros gazetesi Fransız donanmasına ait “Languedoc” isimli fırkateynin bölgede bulunması çerçevesinde bahse konu tatbikatın icra edildiğini yazdı.
Gazete Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak tatbikatın, Fransız Donanmasıyla birlikte planlandığını belirtti.
Habere göre tatbikat, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle geliştirdiği uluslararası iş birliklerine dayanıyor.
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