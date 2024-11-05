Limasol’da dört araç ve bir büfe kundaklandı

Bir makinist garajının park yerinde tamir için bekleyen dört aracın üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldıklarını vurgulayan gazete, Limasol’un bir başka bölgesinde ise bir büfenin benzer şekilde kundaklandığını aktardı.
Habere göre dört araç tamamen kullanılmaz hale gelirken, büfedeki yangın ise çok fazla zarara yol açmadan söndürüldü.
Rum polisinin olaylara ilişkin soruşturması ise sürüyor.
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