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Limasol’da cinayet

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Oğlunun gözü önünde öldürüldü

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Limasol’da cinayet

 
Limasol’da dün 04:50 sıralarında 33 yaşındaki bir kişi, 57 yaşındaki bir erkek şahısa aracıyla çarptıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Rum haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre adı açıklanmayan 57 yaşındaki bir erkek ve 25 yaşındaki oğlu, 33 yaşındaki bir erkekle görüşmeye gitti.
İddialara göre, yaşanan tartışmanın ardından 33 yaşındaki şüpheli, arabasıyla 57 yaşındaki adama vurup olay yerinden kaçtı.
Polisin cinayet mahallini kordon altına aldığı ve kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki şüpheliyi aradığı bildirildi. Olayın uyuşturucu meselesiyle alakalı olduğu iddia edildi.

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