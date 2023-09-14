banner913
banner932
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
Yiğitler-Pile yolu çalışmaları sürüyor
32 0
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
15 0
 
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
20 0
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
14 0
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
188 0
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
22 0
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
19 0
banner964

Limasol’da büyük yangın

banner476

banner974
Limasol’da büyük yangın
banner971
Limasol’a bağlı “Kilaniu” (Ceylan) köyünde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.
“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre erişilmesi zor bölgede başlayan ve büyüyen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı. İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis, yangını söndürmek için karadan 7 itfaiye aracı ve havadan 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildiğini açıkladı.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında Orman Dairesi’ne ait araç da devrilerek kaza yaptı. Araçta bulunan 3 personel hafif yaralandı.
Yangın söndürme çalışmalarının koordinasyonunun sağlanabilmesi için Limasol ilçe sorumlusunun bölgede hazır bulunduğu ve itfaiye şefinin de bölgeye gitmek için harekete geçtiği belirtildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.