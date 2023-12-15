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Limasol’da bir apartmanın balkonları yıkıldı

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Limasol’da önceki gün, ana cadde üzerinde bulunan bir apartmanın iki balkonu birden yıkıldı

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Limasol’da bir apartmanın balkonları yıkıldı
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Limasol’da önceki gün, ana cadde üzerinde bulunan bir apartmanın iki balkonunun birden yıkıldığı ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, son zamanlarda özellikle Limasol’daki eski binaların balkonlarının yıkıldığını kaydederken, bu binadaki balkonların yıkılmasının da, balkonları tutan demirlerin oksitlenmesinden kaynaklandığının tespit edildiğini yazdı.
Gazete, 1980 yılında inşa edilen beş katlı, 12 daireye sahip bu apartmanın 4 yıl önce tamir edildiğini, ancak tüm balkonların demirlerinde oksitlenme oluştuğunu kaydetti.
Haberde, Limasol Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, bina sahiplerinin binaya yaptırdıkları tamirat çalışmasının yanıltıcı bir görüntü oluşturup, tehlike arz etmesinin önüne geçemediğinin ifade edildiği belirtildi.
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