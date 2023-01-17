Limasol’da 6 buçuk kilo hint keneviri ele geçirildi

Güney Kıbrıs'ta polis tarafından geçtiğimiz Pazar günü Limasol’da gerçekleştirilen bir operasyonda 6 buçuk kilo Hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.
Operasyonda 22 ve 23 yaşındaki iki kardeşin tutuklandığını yazan Haravgi gazetesi, geçtiğimiz Pazar akşamı Rum polisinin Limasol-Larnaka otoyolunda 23 yaşındaki şahsın kullandığı aracı durdurduğunu ve araçta yapılan aramada 6 hava geçirmez paket içinde 6 buçuk kilo uyuşturucu madde tespit edildiğini kaydetti.
23 yaşındaki şahsın tutuklanmasının ardından, iki kardeşin birlikte yaşadığı evde de arama yapıldığını ve 22 yaşındaki kardeşin yatak odasında ise 4 naylon poşet içerisinde 65 gram Hint keneviri ve tartı tespit edildiğini belirten gazete, kardeşlerin polisle iş birliği yapmayı reddettiğini, öte yandan dün Limasol Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan iki kardeşin 8 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ekledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.