Limasol’a bağlı Prastio köyünde yangın çıktı.

Rum haber kaynaklarına göre, Limasol’a bağlı Prastio köyünde bugün saat 13.53’de başlayan yangının söndürülmesi çalışmalarına 4 itfaiye aracının yanı sıra 2 de helikopter katılıyor.

Haberde, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu ifade edildi.