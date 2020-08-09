Limasol’a bağlı Prastio köyünde yangın çıktı.
Rum haber kaynaklarına göre, Limasol’a bağlı Prastio köyünde bugün saat 13.53’de başlayan yangının söndürülmesi çalışmalarına 4 itfaiye aracının yanı sıra 2 de helikopter katılıyor.
Haberde, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu ifade edildi.
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