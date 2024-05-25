banner913
banner932
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri için başvurular başladı
Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri için başvurular başladı
8 0
Meriç ve Türkmenköy’de yangın
Meriç ve Türkmenköy’de yangın
16 0
 
"Başka Aliler ölmesin"
20 0
19 Mayıs’ta rekorlar Atatürk için kırıldı
19 Mayıs’ta rekorlar Atatürk için kırıldı
18 0
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
Gazimağusa’da “Engelsiz Şölen” yapılacak
24 0
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
Buse’nin dünya sıralamasında yükselişi sürüyor
25 0
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
Lazer oyuncağından görme yetisini kaybeden çocuk
25 0
banner1032
banner1038

Limasol’a 44 katlı gökdelen

banner1020

Limasol'da sahile 181,5 metre uzunluğunda 44 katlı bina inşa edilecek. Bina, Güney Kıbrıs’ın en yüksek gökdeleni olacak

banner974
Limasol’a 44 katlı gökdelen
banner971
Güney Kıbrıs’ın en yüksek gökdeleninin 181,5 metre uzunluğunda ve 44 kat olarak planlanan “Aura” isimli bina olacağı haber verildi.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros’un haberine “Aura”, Limasol’un sahil cephesine, bir süredir kullanılmayan eski ERA Olympia AVM’nin yerine inşa edilecek.
Limasol Belediyesi’nin şehircilik iznini, 9 Haziran’daki yerel seçimler öncesinde vereceği, izni resmileştirmek için, yatırımcılardan talep ettiği telafi tedbirlerinin tamamlanmasını beklediği kaydedildi.
Belediyenin talep ettiği telafi tedbirlerinin, kamunun kullanımı içi 300 araçlık park yeri ve Belediye tarafından galeri olarak kullanılmak üzere zemin katta alan projeleri olduğu belirtildi.
Habere göre Rum Bakanlar Kurulu’nun, zemin alanlarının ve kamu yollarının kalkınma adına birleştirilmesi kararından sonra yatırımcı, tazminat olarak 214 bin euro ve tapu hakkı olarak da 5 bin 235 euro ödeyecek.  Çağdaş, ekolojik ve alt bölümü ile Limasol kentsel dokusuyla entegre olacak şekilde planlandığı belirtilen gökdelende dairelerin yerden 24 metre yüksekte yer alacağı da kaydedildi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.