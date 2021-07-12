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Limasol'un Pahna bölgesinde çıkan yangın nedeniyle evler boşaltılıyor

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Limasol'un Pahna bölgesinde çıkan yangın nedeniyle evler boşaltılıyor

Limasol’a bağlı Pahna bölgesinde bu sabah saat 10:00’da yangın çıktı.

Rum haber kaynaklarına göre, Pahna bölgesinde başlayan yangına, itfaiye birimine ait araçların yanı sıra 4 helikopterle birlikte havadan da müdahale ediliyor.
Pahna bölgesinde çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum polisi ve Sivil Savunma ekipleri, Pahna’nın güney kısmındaki evleri boşaltmaya başladı.  
Yangın söndürme çalışmalarına yönelik ekip sayısının ve hava unsurlarının da artırıldığı ifade edildi.
Söndürme çalışmalarına şu an itibarıyla 8 hava unsuru katılıyor. 

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