Limasol, holiganların savaş alanına döndü

Limasol’da maskeli 120 kişilik iki grup, birbirine taş, çatapat ve molotof kokteylleriyle saldırdı, sokaklar savaş alanını aratmadı

Güney Kıbrıs’ta Omonia ve Apollon futbol kulüplerinin fanatik taraftarlarından oluşan yaklaşık 120 maskeli kişi, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Limasol sokaklarını bir kez daha savaş alanına çevirdi.Güney’de yayımlanan Fileleftheros, “Holiganlar Limasol’da Savaş Sahnesi Kurdu… Ayiu Yoanni Polis Karakolu Yanında Taşlar, Çatapatlar ve Molotof Bombaları” başlıklı haberinde, iki kulübün fanatik taraftarlar gruplarının saat 23.00 sularında Limasol sokaklarında karşı karşıya geldiğini, taş, çatapat ve molotof kokteyllerinin havada uçuştuğunu, sokakların yeniden savaş alanına dönüştüğünü yazdı.Gazete olayların Ayiu Yoanni Polis Karakolu’nun hemen yanında meydana geldiğine dikkat çekti; iki grup arasındaki “savaşın” caddede yaya ve araç trafiği devam ederken yaşandığını, insanların kaçıştığını, bazı araçların hasar gördüğünü kaydetti.Çok sayıda polis ekibinin olay yerine gelmesiyle maskeli kişilerin sokak aralarına kaçtığı kaydedilen haberde, maskeli grupların sokak savaşı sırasında 21 yaşındaki bir kişinin yaralandığı ancak dirseği kırılan kişinin, kimliği belirlenmesin diye hastaneye gitmediği belirtildi.Polisin Çarşamba gecesi çatışan gruplardan iki kişiyi olay yerinde yakaladığı ancak tutuklamadığı, mahkemeden talep ettiği tutuklama emrinin reddedildiği vurgulanan habere göre Perşembe sabahı, bölgede bulunan dükkanların vitrin camlarının indirildiği, araçlara kasıtlı zarar verildiği saptandı. Rum polisinin güvenlik kameralarından ve sosyal medyada paylaşılan videolardan olaya karışanları saptamaya çalıştığı ancak yüzleri kapatılmış olduğu için kimlik tespitinin zor göründüğü belirtildi.