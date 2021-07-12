banner583
banner676
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
509 0
51 0
 
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
18 0
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
12 0
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
21 0
Demokrasi sınıfta kaldı
Demokrasi sınıfta kaldı
42 0
Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi
Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi
41 0
banner661
banner682

Limasol'daki yangın kontrol altına alındı

banner476

banner666
Limasol'daki yangın kontrol altına alındı
Limasol’a bağlı Pahna bölgesinde çıkan ve evleri de tehdit eden yangın kontrol altına alındı. 
Rum haber kaynakları, karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmaları çerçevesinde yangının saat 14:00’te kontrol altına alındığını belirtti. 
Yangın neticesinde 50 hektarlık kuru ot ve yabani bitki örtüsü yanarken itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları için bölgede tutuluyor. 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.