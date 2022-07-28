Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor

Güney Kıbrıs'ta öğleden sonra Limasol bölgesinde kırsal alanda başlayan yangın büyüyerek Agia Fyla köyüne yaklaştı
Bölgede büyüyen yangında 3 itfaiye aracı ile ekipler ve bir yangın söndürme uçağı müdahale ediyor.
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