Limasol'da polisin aradığı hırsızı vatandaşlar yakaladı

Limasol'da hakkında ev açma ve sirkatla ilgili 5 ayrı tutuklama emri olduğu için polis tarafından aranan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Alithia’nın haberine göre 57 yaşındaki hırsız 47 yaşındaki vatandaş tarafından, Limasol’daki baba evinde fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsız, kovalayan ve başka bir vatandaşın yardımıyla yakalayan 47 yaşındaki vatandaşı ısırdı. Olay yerine çağrılan polis, hırsızın yanındaki torbada 850 euro değerinde altın, ziynet eşyası ve nakit para buldu.

Hırsız hakkında 2014-2018 döneminde Limasol’da gerçekleştirilen ev açma ve sirkat suçlarından 5 tutuklama emri bulunduğu ve polis tarafından aranmakta olduğu kaydedildi.

