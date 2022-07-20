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Limasol'da kundaklama sonucu çıkan yangın büyük zarara neden oldu

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Limasol'da kundaklama sonucu çıkan yangın büyük zarara neden oldu

Limasol’un “Agios Amvrosios” köyünde dün büyük bir yangın çıktığı, iki binanın tamamen kül olduğu ve iki kilometrekarelik alanın zarar gördüğü yangının yer ekipleri ve uçar imkânların yoğun müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınabildiği bildirildi.

Alithia’nın “Yangın Felâketi Kundaklama… Agiu Amvrosiu Muhtarının Yangınla İlgili Şikâyeti” başlıklı manşet haberine göre, köy muhtarı Stelios Grigoriu yangının, eskiden çöp alanı olarak kullanılan Agiu Amvrosio-Pahna arasındaki toprak yolun sonunda başladığı gerekçesiyle kundaklama sonucu çıktığını iddia etti.

Kuvvetli rüzgârın da etkisiyle Pahna ve Vuni bölgelerine doğru ilerleyen ve iki binanın tamamen kül olmasına sebep olan yangının tehdit ettiği münferit binalar polis yardımıyla boşaltıldı. Yangında Elektrik İdaresi’ne (AİK) ait elektrik direklerinin yanması sonucunda bölge köylerine bir süre elektrik verilemedi.

Yer ekipleri dışında biri İngiliz üslerine biri de RMMO’ya ait olmak üzere 7 uçar imkânın seferber edildiği yangın saat 20.00 sularında kontrol altına alındı.

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